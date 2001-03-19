Раздел: Украина
В зоне АТО держится режим тишины
Боевики не нарушали перемирие.
На протяжении минувших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
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Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников.
На протяжении минувших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Читайте также: Боевики на Донбассе проводят ряд перегруппировок и усиления формирований
Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников.
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