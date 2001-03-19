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Раздел: Украина  
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В зоне АТО держится режим тишины

В зоне АТО держится режим тишиныБоевики не нарушали перемирие.

На протяжении минувших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

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Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников.

В зоне АТО держится режим тишины
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 Теги: АТО, перемирие

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Сегодня, 09:10 » Автор: Богдан Процив
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