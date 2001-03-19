Раздел: Украина
На Харьковщине видели беспилотник над воинской частью
БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы
В Харьковской области 23 марта около десяти вечера беспилотный летательный аппарат совершил полет над административно-хозяйственной территории воинской части. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
БПЛА обнаружил внутренний патруль военной части.
"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы был найдены и переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территории воинских частей.
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Использование беспилотников различных видов над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением и приравниваться к попытке проникновения на территорию военного объекта. БПЛА над военными объектами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.
В Харьковской области 23 марта около десяти вечера беспилотный летательный аппарат совершил полет над административно-хозяйственной территории воинской части. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
БПЛА обнаружил внутренний патруль военной части.
"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы был найдены и переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территории воинских частей.
Читайте также: Над военной частью ВСУ сбили беспилотник
Использование беспилотников различных видов над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением и приравниваться к попытке проникновения на территорию военного объекта. БПЛА над военными объектами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.
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