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Раздел: Украина  
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На Харьковщине видели беспилотник над воинской частью

На Харьковщине видели беспилотник над воинской частьюБПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы

В Харьковской области 23 марта около десяти вечера беспилотный летательный аппарат совершил полет над административно-хозяйственной территории воинской части. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

БПЛА обнаружил внутренний патруль военной части.

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы был найдены и переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территории воинских частей.

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Использование беспилотников различных видов над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением и приравниваться к попытке проникновения на территорию военного объекта. БПЛА над военными объектами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.
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 Теги: беспилотник, Харьковщина

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Сегодня, 15:07 » Автор: Татьяна Ларина
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