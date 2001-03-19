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Раздел: Украина  
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Украина должна готовиться к возвращению Донбасса, - экс-глава СБУ

Украина должна готовиться к возвращению Донбасса, - экс-глава СБУНеправительственные организации тоже фундаментально работают над возможными версиями возвращения украинской власти на Донбасс.

Украина должна уже сейчас готовиться к реинтеграции оккупированных территорий и нарабатывать конкретные документы с подробным планом возвращения на Донбасс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

Это подчеркнул Евгений Марчук, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы - во время круглого стола в Укринформе на тему: "Международные переходные администрации - опыт, возможности и риски для Украины".

"Нам надо быть готовыми, когда наступит возможность для нормализации, к очень многим вещам, к которым мы как Украина сегодня однозначно не готовы. Кроме закона о реинтеграции должно быть постановление правительства, где подробно должно быть расписано, как украинская власть возвращается на Донбасс - начиная от проблемы реституции, кому что прощает и так далее. Мы должны выработать нашу версию, как мы видим переходные администрации, где все очень непросто", - сказал Евгений Марчук.

Он отметил, что правительственный документ должен дать ответы на очень много вопросов. Кроме вопросов демилитаризации, судьбы комбатантов, которые принимали участие в боевых действиях, но не убивали людей, экологических, медицинских и других, есть специфические вопросы, в частности, кто должен организовывать борьбу с разгулом преступности, есть вопрос спецслужб.

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"Мы знаем, что на той стороне, кроме того, что действуют российские филиалы, созданы и свои спецслужбы. Что будет с ними? Ясно, что нельзя согласиться, чтобы те спецслужбы остались. Но они могут быть формально распущены, а на практике продолжать действовать. И это будет проблемой для переходных администраций, ибо механизмами спецслужб можно заблокировать любое действие переходных администраций", - отметил Марчук.
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 Теги: Украина, Донбасс, Марчук

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Сегодня, 20:57 » Автор: Едгар Букмирза
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