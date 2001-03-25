Раздел: Украина
СБУ запретила въезд в Украину гражданам РФ
Эти люди выдворены из Соединенных Штатов Америки.
Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", – говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения
"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", – говорится в сообщении.
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