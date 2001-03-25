Раздел: Украина
В оккупированном Крыму устроили милитарные концерты
Во время выступлений все дети были одеты в костюмы.
В сети опубликованы фотографии, на которых зафиксированы очередные концерты в оккупированном Крыму на военную тематику с участием детей.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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Так, 29-30 марта в школах Симферопольского и Сакского районов проходил конкурс "Мы все – наследники Великой Победы". На фото с мероприятий видно, что во время выступлений все дети были одеты в костюмы, похожие на обмундирование советских военных во время Второй мировой войны.
В сети опубликованы фотографии, на которых зафиксированы очередные концерты в оккупированном Крыму на военную тематику с участием детей.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: "Москва сгорела целиком": в оккупированном Крыму устроили дикие пляски. Видео
Так, 29-30 марта в школах Симферопольского и Сакского районов проходил конкурс "Мы все – наследники Великой Победы". На фото с мероприятий видно, что во время выступлений все дети были одеты в костюмы, похожие на обмундирование советских военных во время Второй мировой войны.
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