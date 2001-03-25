» » В оккупированном Крыму устроили милитарные концерты
Раздел: Украина  
0

В оккупированном Крыму устроили милитарные концерты

В оккупированном Крыму устроили милитарные концертыВо время выступлений все дети были одеты в костюмы.

В сети опубликованы фотографии, на которых зафиксированы очередные концерты в оккупированном Крыму на военную тематику с участием детей.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Читайте также: "Москва сгорела целиком": в оккупированном Крыму устроили дикие пляски. Видео

Так, 29-30 марта в школах Симферопольского и Сакского районов проходил конкурс "Мы все – наследники Великой Победы". На фото с мероприятий видно, что во время выступлений все дети были одеты в костюмы, похожие на обмундирование советских военных во время Второй мировой войны.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, концерт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:49 » Автор: Едгар Букмирза
     449
     0

Похожие новости по теме

Как проходит курортный сезон в оккупированном Крыму: опубликованы фото Как проходит курортный сезон в оккупированном Крыму: опубликованы фото

Опубликованы свежие фото пустующих пляжей на полуострове.

В оккупированном Крыму нашествие медуз В оккупированном Крыму нашествие медуз

Западный Крым накрыло нашествие медуз.

Как проходит курортный сезон в оккупированном Крыму: яркие фото Как проходит курортный сезон в оккупированном Крыму: яркие фото

В Крыму пустуют пляжи и растут цены.

Туристический сезон в Одессе и оккупированном Крыму сравнили в сети Туристический сезон в Одессе и оккупированном Крыму сравнили в сети

Разница между курортным сезоном в Крыму и Одессе очень заметна.

Туристический сезон в Крыму: опубликованы фото пустых пляжей Туристический сезон в Крыму: опубликованы фото пустых пляжей

В сети показали фото пляжей в оккупированном Судаке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх