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Раздел: Украина  
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Журналист указал на интересные слова главарей боевиков «ЛДНР»

Журналист указал на интересные слова главарей боевиков «ЛДНР»А потом они говорят, что у нас гражданская война, написал журналист.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай открыто заявил о том, что "Украина должна исчезнуть с карты мира".

Соответствующую цитату опубликовал на своей Twitter странице журналист Денис Казанский, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"А потом они говорят, что у нас гражданская война", – иронически прокомментировал это заявление журналист.

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Бородай, который был российским политологом и предпринимателем, приближенным к "православному" олигарху Константину Малофееву, а после стал одним из главных организаторов "ДНР", ныне является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса". На очередном сборе своей организации он и сделал свое заявление, пригрозив Украине "военным решением конфликта" и назвав украинское государство "античеловеческим" и "русофобским".
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 Теги: боевики, ЛДНР

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Сегодня, 17:58 » Автор: Богдан Процив
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