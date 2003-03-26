Раздел: Украина
Журналист указал на интересные слова главарей боевиков «ЛДНР»
А потом они говорят, что у нас гражданская война, написал журналист.
Бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай открыто заявил о том, что "Украина должна исчезнуть с карты мира".
Соответствующую цитату опубликовал на своей Twitter странице журналист Денис Казанский, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"А потом они говорят, что у нас гражданская война", – иронически прокомментировал это заявление журналист.
Читайте также: Порошенко сделал новое заявление по Донбассу
Бородай, который был российским политологом и предпринимателем, приближенным к "православному" олигарху Константину Малофееву, а после стал одним из главных организаторов "ДНР", ныне является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса". На очередном сборе своей организации он и сделал свое заявление, пригрозив Украине "военным решением конфликта" и назвав украинское государство "античеловеческим" и "русофобским".
Бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай открыто заявил о том, что "Украина должна исчезнуть с карты мира".
Соответствующую цитату опубликовал на своей Twitter странице журналист Денис Казанский, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"А потом они говорят, что у нас гражданская война", – иронически прокомментировал это заявление журналист.
Читайте также: Порошенко сделал новое заявление по Донбассу
Бородай, который был российским политологом и предпринимателем, приближенным к "православному" олигарху Константину Малофееву, а после стал одним из главных организаторов "ДНР", ныне является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса". На очередном сборе своей организации он и сделал свое заявление, пригрозив Украине "военным решением конфликта" и назвав украинское государство "античеловеческим" и "русофобским".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
14
0
Оставьте свой комментарий