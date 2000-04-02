Раздел: Украина
В Украине отозвали исковое заявление о запрете "Партии регионов"
«На обломках» Партии регионов возник «Оппозиционный блок».
Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов за то, что иск был отозван.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как передает Радио Свобода, после выхода из совещательной комнаты суд огласил решение оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследований» Министерства юстиции Украины.
Истец просил суд обязать Минюст запретить деятельность на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию политсилы. Окружной административный суд города Киева открыл производство относительно запрета деятельности на территории Украины Партии регионов в сентябре этого года. Партия создана в 1997 году.
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После событий Евромайдана 2014 года партия практически прекратила политическую деятельность и не принимала участия во внеочередных парламентских выборах. В то же время, «на обломках» Партии регионов возник «Оппозиционный блок», в который вошли многие члены этой партии. «Оппозиционный блок» принимал участие в выборах, имеет фракцию в Верховной Раде – 43 депутата.
Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов за то, что иск был отозван.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как передает Радио Свобода, после выхода из совещательной комнаты суд огласил решение оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследований» Министерства юстиции Украины.
Истец просил суд обязать Минюст запретить деятельность на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию политсилы. Окружной административный суд города Киева открыл производство относительно запрета деятельности на территории Украины Партии регионов в сентябре этого года. Партия создана в 1997 году.
Читайте также: На Джастина Тимберлейка подали в суд за плагиат
После событий Евромайдана 2014 года партия практически прекратила политическую деятельность и не принимала участия во внеочередных парламентских выборах. В то же время, «на обломках» Партии регионов возник «Оппозиционный блок», в который вошли многие члены этой партии. «Оппозиционный блок» принимал участие в выборах, имеет фракцию в Верховной Раде – 43 депутата.
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