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Раздел: Украина  
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Климкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве

Климкин прокомментировал сожжение польского флага в КиевеПавел Климкин выразил возмущение поступком неизвестных.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сожжение польского флага в Киеве нападением на украинско-польскую дружбу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди c добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций», – говорится в сообщении министра иностранных дел.

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Как известно, 2 апреля несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг Польши у здания посольства этой страны в Киеве и скрылись до приезда правоохранителей.
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 Теги: Павел Климкин, флаг, Киев

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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