Раздел: Украина
Полторак рассказал, как нужно развивать ВСУ
Полторак отметил наиболее важные моменты.
В Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года определены пять стратегических целей модернизации войска.
Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"О наших планах на будущее в смысле модернизации войска подробно говорится в Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, где определены пять стратегических целей на основе принятых в НАТО принципов и стандартов", - сказал Полторак.
В частности первая из них - развитие системы управления Вооруженных сил. Второй целью является усовершенствование системы оборонного планирования, внедрения в ВСУ прозрачного и эффективного управления ресурсами.
"Третья - приобретение способностей ВСУ для гарантированного отпора вооруженной агрессии, обороны государства и участия в поддержании мира и международной безопасности; четвертая - создание единой системы логистики и совершенствование системы медицинского обеспечения Вооруженных сил; пятая - профессионализация и создание необходимого военного резерва ВСУ", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, на сегодня значительно увеличены боевые способности ВСУ благодаря интенсивным командно-штабным, бригадным и летно-тактическим обучением украинской армии по стандартам НАТО.
Кроме того, утверждена концепция подготовки и применения снайперов, усилена роль иностранных тренировочных миссий в подготовке ВСУ.
"Больший финансовый ресурс позволил существенно нарастить темпы обеспечения Вооруженных сил вооружением, военной и спецтехникой, усовершенствовать военную инфраструктуру, системы логистики и медицинского обеспечения. Мы строим необходимую нам оборонную инфраструктуру и учебные центры и жилье для военных", - сказал Полторак.
В Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года определены пять стратегических целей модернизации войска.
Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"О наших планах на будущее в смысле модернизации войска подробно говорится в Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, где определены пять стратегических целей на основе принятых в НАТО принципов и стандартов", - сказал Полторак.
В частности первая из них - развитие системы управления Вооруженных сил. Второй целью является усовершенствование системы оборонного планирования, внедрения в ВСУ прозрачного и эффективного управления ресурсами.
"Третья - приобретение способностей ВСУ для гарантированного отпора вооруженной агрессии, обороны государства и участия в поддержании мира и международной безопасности; четвертая - создание единой системы логистики и совершенствование системы медицинского обеспечения Вооруженных сил; пятая - профессионализация и создание необходимого военного резерва ВСУ", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, на сегодня значительно увеличены боевые способности ВСУ благодаря интенсивным командно-штабным, бригадным и летно-тактическим обучением украинской армии по стандартам НАТО.
Кроме того, утверждена концепция подготовки и применения снайперов, усилена роль иностранных тренировочных миссий в подготовке ВСУ.
"Больший финансовый ресурс позволил существенно нарастить темпы обеспечения Вооруженных сил вооружением, военной и спецтехникой, усовершенствовать военную инфраструктуру, системы логистики и медицинского обеспечения. Мы строим необходимую нам оборонную инфраструктуру и учебные центры и жилье для военных", - сказал Полторак.
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