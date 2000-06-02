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Раздел: Украина  
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На Донбассе получили ранения четверо военнослужащих

На Донбассе получили ранения четверо военнослужащихВСУ дали адекватный ответ противнику.

За прошедшие сутки сепаратисты 37 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе 12 раз с применением тяжелого вооружения, ранены четверо военных. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает пресс-центр Операции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и 2 раза артиллерию калибра 122-мм.

На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении продолжались бои вблизи поселка Зайцево.

На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.

Ситуация обострилась на мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединского. Здесь враг в течение суток применил по меньшей мере 85 мин и снарядов.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - отметили в пресс-центре.

В пресс-центре штаба также напомнили, что 7 июня противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, находящегося под контролем российских войск.

"Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлено 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий", - отметили в штабе.

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По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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 Теги: Донбасс, ООС, раненые

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Сегодня, 09:17 » Автор: Богдан Процив
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