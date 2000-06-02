Раздел: Украина
На Донбассе получили ранения четверо военнослужащих
ВСУ дали адекватный ответ противнику.
За прошедшие сутки сепаратисты 37 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе 12 раз с применением тяжелого вооружения, ранены четверо военных. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает пресс-центр Операции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и 2 раза артиллерию калибра 122-мм.
На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении продолжались бои вблизи поселка Зайцево.
На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.
Ситуация обострилась на мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединского. Здесь враг в течение суток применил по меньшей мере 85 мин и снарядов.
"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - отметили в пресс-центре.
В пресс-центре штаба также напомнили, что 7 июня противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, находящегося под контролем российских войск.
"Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлено 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий", - отметили в штабе.
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По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
За прошедшие сутки сепаратисты 37 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе 12 раз с применением тяжелого вооружения, ранены четверо военных. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает пресс-центр Операции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и 2 раза артиллерию калибра 122-мм.
На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении продолжались бои вблизи поселка Зайцево.
На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.
Ситуация обострилась на мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединского. Здесь враг в течение суток применил по меньшей мере 85 мин и снарядов.
"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - отметили в пресс-центре.
В пресс-центре штаба также напомнили, что 7 июня противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, находящегося под контролем российских войск.
"Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлено 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий", - отметили в штабе.
Читайте также: На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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