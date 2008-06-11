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Раздел: Украина  
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В СБУ заявили, что Львов массово "минируют" из России

В СБУ заявили, что Львов массово "минируют" из РоссииПосле блокировки сообщения начали присылать по международному сервису электронной почты.

Сообщения о фальшивом минировании бизнес-центров во Львове присылают с территории России.

Об этом во время аппаратного совещания в ЛОГА сообщил 11 июня, начальник областного управления СБУ во Львовской области Александр Ткачук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Сначала сообщение о минировании поступали с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах электронной почты на территории Российской Федерации. Все эти сообщения генерировал робот. Было принято решение о блокировании этих серверов", - сказал Ткачук.

Он также сообщил, что после блокировки сообщения начали присылать по международному сервису электронной почты, также из России.

"Конечно, заблокировать международного провайдера электронной почты мы не можем, но совместными усилиями нами было установлено, что IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту есть в городе Омск на территории Российской Федерации", - добавил он.

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Также 11 июня полиция области задержала мужчину, который в воскресенье сообщил о "минировании" ТРЦ в Пустомытовском районе.
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 Теги: СБУ, Львов, Россия

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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