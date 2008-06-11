В СБУ заявили, что Львов массово "минируют" из России

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В пресс-службе управления МВД сообщили о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать «по горячим следам» злоумышленника, который несколько раз звонил в милицию и говорил о минировании львовского вокзала. Напомним, что во вторник в связи с получением соответствующего сообщения из здания вокзала было