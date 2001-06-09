Раздел: Украина
Наблюдателей ОБСЕ на Донбассе обстреляли из автомата
Наблюдатели из мониторинговой миссии фиксировали следы от БМП на асфальте, когда раздались две очереди из стрелкового оружия.
Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в населенном пункте Пикузы Донецкой области. Об этом в пятницу, 15 июня, говорится в сообщении ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел накануне, 14 июня, когда патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился в населенном пункте Пикузы (23 км на северо-восток от Мариуполя, некотролируемая Украиной территория).
Наблюдатели там остановились, чтобы зафиксировать свежие следы боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте.
"Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия. Один из членов патруля, который находился в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров к югу от дороги", - говорится в сообщении.
Один из мужчин сделал несколько выстрелов в направлении патруля с АК-47, после чего произвел еще один выстрел в воздух. После этого оба мужчины развернулись и ушли.
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"По оценке миссии, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть этот район. Патруль СММ немедленно поехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - отметили в пресс-службе.
Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в населенном пункте Пикузы Донецкой области. Об этом в пятницу, 15 июня, говорится в сообщении ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел накануне, 14 июня, когда патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился в населенном пункте Пикузы (23 км на северо-восток от Мариуполя, некотролируемая Украиной территория).
Наблюдатели там остановились, чтобы зафиксировать свежие следы боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте.
"Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия. Один из членов патруля, который находился в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров к югу от дороги", - говорится в сообщении.
Один из мужчин сделал несколько выстрелов в направлении патруля с АК-47, после чего произвел еще один выстрел в воздух. После этого оба мужчины развернулись и ушли.
Читайте также: Аваков рассказал подробности взрыва машины с детьми в Киеве
"По оценке миссии, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть этот район. Патруль СММ немедленно поехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - отметили в пресс-службе.
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