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Раздел: Украина  
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Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности

Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробностиАдвокат будет искать украинца в психбольнице Магнитогорска. По мнению правозащитников, скорее всего, он находится именно там.

Заключенный в России украинец Станислав Клых, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.net.

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама и сотрудники тюрьмы ей сказали, что его уже там нет", – рассказала российская правозащитница Татьяна Щур.

По ее словам, с понедельника другой адвокат будет разыскивать в этой клинике Станислава.

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", – отметила правозащитница.

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Напомним, накануне появилась информация, что Клыха перевели из колонии в психиатрическую больницу.
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 Теги: Клых, политзаключенные, адвокат

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Сегодня, 14:09 » Автор: Ульяна Воликовская
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