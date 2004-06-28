Раздел: Украина
Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
Адвокат будет искать украинца в психбольнице Магнитогорска. По мнению правозащитников, скорее всего, он находится именно там.
Заключенный в России украинец Станислав Клых, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.net.
"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама и сотрудники тюрьмы ей сказали, что его уже там нет", – рассказала российская правозащитница Татьяна Щур.
По ее словам, с понедельника другой адвокат будет разыскивать в этой клинике Станислава.
"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", – отметила правозащитница.
Читайте также: Больного политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
Напомним, накануне появилась информация, что Клыха перевели из колонии в психиатрическую больницу.
Заключенный в России украинец Станислав Клых, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.net.
"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама и сотрудники тюрьмы ей сказали, что его уже там нет", – рассказала российская правозащитница Татьяна Щур.
По ее словам, с понедельника другой адвокат будет разыскивать в этой клинике Станислава.
"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", – отметила правозащитница.
Читайте также: Больного политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
Напомним, накануне появилась информация, что Клыха перевели из колонии в психиатрическую больницу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
34
0
Также советуем посмотреть
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
Оставьте свой комментарий