Раздел: Украина
Порошенко внес в Раду важный законопроект
МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Это произошло на встрече президента с бизнесом.
По словам президента, "это честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при экономическом росте растут и показатели прибыли".
Порошенко также назвал закон о налоге на выведенный капитал "общим боем за экономическую свободу Украины" и отметил, что тема налога должна дискутироваться, а не популизироваться.
Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.
Читайте также: Порошенко внес в Раду законопроект, который позволит начать работу Антикоррупционному суду
Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Это произошло на встрече президента с бизнесом.
По словам президента, "это честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при экономическом росте растут и показатели прибыли".
Порошенко также назвал закон о налоге на выведенный капитал "общим боем за экономическую свободу Украины" и отметил, что тема налога должна дискутироваться, а не популизироваться.
Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.
Читайте также: Порошенко внес в Раду законопроект, который позволит начать работу Антикоррупционному суду
Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.
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