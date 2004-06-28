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Раздел: Украина  
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Порошенко внес в Раду важный законопроект

Порошенко внес в Раду важный законопроектМВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Это произошло на встрече президента с бизнесом.

По словам президента, "это честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при экономическом росте растут и показатели прибыли".

Порошенко также назвал закон о налоге на выведенный капитал "общим боем за экономическую свободу Украины" и отметил, что тема налога должна дискутироваться, а не популизироваться.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

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Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.
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 Теги: Порошенко, Рада

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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