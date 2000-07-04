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Раздел: Украина  
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На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры

На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещерыУникальный скит в поселке Ковяги Валковского района Харьковской области находится в аварийном состоянии.

По словам заместителя директора Харьковского научно-методического центра культурного наследия Виктории Черкаско, разрушения происходят из-за того, что доступ в пещеру открыт, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.

«Разрушены элементы некоторых, скажем так, наскальных рисунков, которые там были. Они там сфотографированы, сейчас их уже нет. И есть сведения о том, что это все как-то выносится», — рассказала она.

Внутри пещеры остались ниши для икон и лампад, мощи монаха и часовня, где выбито изображение Божьей матери, но Иисуса у нее на руках уже нет. По словам Виктории Черкаско, сейчас пещеру охраняют правоохранители. В то же время ведутся разговоры о том, чтобы вообще закрыть к ней доступ и провести консервационные работы.

Пещера была вырыта, ориентировочно, в середине 18 века. Она находится в глиняной породе, и другой такой в Украине нет, подчеркивают ученые. В ней есть коридоры, комнаты, глиняные окрашенные стены, иногда встречаются растительные орнаменты.

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Заведующая сектором культуры и туризма Валковской районной госадминистрации Валентина Шевченко надеется, что в ските можно поставить сигнализацию, чтобы в нее не проникали посторонние. Сотрудники же Харьковского научно-методического центра культурного наследия надеются законсервировать, отреставрировать, полностью исследовать скит и потом сделать там музей.
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 Теги: Харьковская область, пещеры, вандалы

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Сегодня, 10:20 » Автор: Ульяна Воликовская
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