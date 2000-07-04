На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры

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На данный момент территория резиденции охраняется внутренними войсками и бойцами самообороны, однако случаи мародерства продолжаются. В бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" будет проведена ревизия, в связи с чем туда будет ограничен доступ для посещения. Об этом УНН сообщили в ГУ МВД Киевской области.