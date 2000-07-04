Раздел: Украина
На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
Уникальный скит в поселке Ковяги Валковского района Харьковской области находится в аварийном состоянии.
По словам заместителя директора Харьковского научно-методического центра культурного наследия Виктории Черкаско, разрушения происходят из-за того, что доступ в пещеру открыт, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
«Разрушены элементы некоторых, скажем так, наскальных рисунков, которые там были. Они там сфотографированы, сейчас их уже нет. И есть сведения о том, что это все как-то выносится», — рассказала она.
Внутри пещеры остались ниши для икон и лампад, мощи монаха и часовня, где выбито изображение Божьей матери, но Иисуса у нее на руках уже нет. По словам Виктории Черкаско, сейчас пещеру охраняют правоохранители. В то же время ведутся разговоры о том, чтобы вообще закрыть к ней доступ и провести консервационные работы.
Пещера была вырыта, ориентировочно, в середине 18 века. Она находится в глиняной породе, и другой такой в Украине нет, подчеркивают ученые. В ней есть коридоры, комнаты, глиняные окрашенные стены, иногда встречаются растительные орнаменты.
Читайте также: Уникальная деревня, построенная внутри пещеры. Фото
Заведующая сектором культуры и туризма Валковской районной госадминистрации Валентина Шевченко надеется, что в ските можно поставить сигнализацию, чтобы в нее не проникали посторонние. Сотрудники же Харьковского научно-методического центра культурного наследия надеются законсервировать, отреставрировать, полностью исследовать скит и потом сделать там музей.
По словам заместителя директора Харьковского научно-методического центра культурного наследия Виктории Черкаско, разрушения происходят из-за того, что доступ в пещеру открыт, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
«Разрушены элементы некоторых, скажем так, наскальных рисунков, которые там были. Они там сфотографированы, сейчас их уже нет. И есть сведения о том, что это все как-то выносится», — рассказала она.
Внутри пещеры остались ниши для икон и лампад, мощи монаха и часовня, где выбито изображение Божьей матери, но Иисуса у нее на руках уже нет. По словам Виктории Черкаско, сейчас пещеру охраняют правоохранители. В то же время ведутся разговоры о том, чтобы вообще закрыть к ней доступ и провести консервационные работы.
Пещера была вырыта, ориентировочно, в середине 18 века. Она находится в глиняной породе, и другой такой в Украине нет, подчеркивают ученые. В ней есть коридоры, комнаты, глиняные окрашенные стены, иногда встречаются растительные орнаменты.
Читайте также: Уникальная деревня, построенная внутри пещеры. Фото
Заведующая сектором культуры и туризма Валковской районной госадминистрации Валентина Шевченко надеется, что в ските можно поставить сигнализацию, чтобы в нее не проникали посторонние. Сотрудники же Харьковского научно-методического центра культурного наследия надеются законсервировать, отреставрировать, полностью исследовать скит и потом сделать там музей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
491
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
Оставьте свой комментарий