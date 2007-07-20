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Раздел: Украина  
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В Украине запретят отключать отопление в холода

В Украине запретят отключать отопление в холодаПравительство просит парламент урегулировать вопрос с отключением теплоснабжающих предприятий до отопительного сезона.

Правительство инициирует введение запрета на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона. Об этом на селекторном совещании в среду, 25 июля, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.

Он также напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.

"Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - добавил он.

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Зубко констатировал, что будущая зима в Украине будет "непростой", отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.
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 Теги: отопление, отключение

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Сегодня, 17:33 » Автор: Богдан Процив
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