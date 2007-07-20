Раздел: Украина
В Украине запретят отключать отопление в холода
Правительство просит парламент урегулировать вопрос с отключением теплоснабжающих предприятий до отопительного сезона.
Правительство инициирует введение запрета на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона. Об этом на селекторном совещании в среду, 25 июля, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.
Он также напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.
"Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - добавил он.
Читайте также: Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
Зубко констатировал, что будущая зима в Украине будет "непростой", отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.
Правительство инициирует введение запрета на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона. Об этом на селекторном совещании в среду, 25 июля, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.
Он также напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.
"Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - добавил он.
Читайте также: Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
Зубко констатировал, что будущая зима в Украине будет "непростой", отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Также советуем посмотреть
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
- В Украине запретят отключать отопление в холода
- Границу с ЕС «штурмовали» кабаны из Беларуси
- Комментатор с забавным голосом стал звездой YouTube
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
Оставьте свой комментарий