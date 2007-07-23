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Раздел: Украина  
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На Донбассе за минувшие сутки погиб военный

На Донбассе за минувшие сутки погиб военныйСепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного.

На Донбассе за минувшие сутки, 26 июля, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово сепаратистами применялись противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток враг пять раз открывал огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

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По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое сепаратистов погибли, еще двое получили ранения.
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 Теги: Донбасс, военный

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Сегодня, 09:18 » Автор: Богдан Процив
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