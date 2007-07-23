Раздел: Украина
На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного.
На Донбассе за минувшие сутки, 26 июля, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово сепаратистами применялись противотанковые управляемые ракеты.
В течение текущих суток враг пять раз открывал огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.
Читайте также: Корабли НАТО и Украины вышли на учения
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое сепаратистов погибли, еще двое получили ранения.
На Донбассе за минувшие сутки, 26 июля, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово сепаратистами применялись противотанковые управляемые ракеты.
В течение текущих суток враг пять раз открывал огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.
Читайте также: Корабли НАТО и Украины вышли на учения
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое сепаратистов погибли, еще двое получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
87
0
Также советуем посмотреть
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
Оставьте свой комментарий