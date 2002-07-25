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Раздел: Украина  
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Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) оставалась контролируемой. Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, один боец ВСУ был ранен, сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Пивденного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, подразделения сепаратистов 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, том числе два раза из тяжелого оружия. Один военнослужащий погиб.

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Ранее собщалось, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.
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 Теги: обстрелы, раненый

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Сегодня, 09:19 » Автор: Богдан Процив
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