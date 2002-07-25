Раздел: Украина
Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
По данным ОБСЕ, дома мирных жителей, которые попали по обстрел из танков, находятся между полигонами террористов.
Пророссийские наемники во время учений разрушили жилый дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.
По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.
70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал.
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"Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе.
Пророссийские наемники во время учений разрушили жилый дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.
По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.
70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал.
Читайте также: За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
"Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе.
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