Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, дома мирных жителей, которые попали по обстрел из танков, находятся между полигонами террористов.



Пророссийские наемники во время учений разрушили жилый дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание



Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.



По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.



70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал.



Читайте также: За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены



"Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пророссийские наемники во время учений разрушили жилый дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал."Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе.



