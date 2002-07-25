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Раздел: Украина  
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Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ

Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕПо данным ОБСЕ, дома мирных жителей, которые попали по обстрел из танков, находятся между полигонами террористов.

Пророссийские наемники во время учений разрушили жилый дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.

По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.

70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал.

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"Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе.
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 Теги: боевики, обстрел

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Сегодня, 10:34 » Автор: Богдан Процив
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