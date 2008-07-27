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Раздел: Украина  
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Полторак планирует отправить военных на Закарпатье

Полторак планирует отправить военных на ЗакарпатьеМинистр обороны и губернатор области обсудили возможность расположения военных подразделений в Берегово, Мукачево и Ужгороде.

Министерство обороны рассматривает возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака и губернатора области Геннадия Москаля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в г. Берегово", - говорится в сообщении.

Также на совещании рассмотрели вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.

Кроме того, состоялось и совещание, во время которого обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил и жилья для военнослужащих.

Отметим, о планах восстановить воинскую часть с батальоном численностью около 800 человек в Берегово сообщалось еще в марте. Это вызвало обеспокоенность Будапешта.

Ранее слато известно, что в Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. В связи с этим МИД потребовал от Будапешта разъяснений.

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Также Киев возмутила речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о европейских перспективах Украины.
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 Теги: военные, Закарпатье

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Сегодня, 17:09 » Автор: Богдан Процив
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