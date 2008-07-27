Раздел: Украина
Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
Министр обороны и губернатор области обсудили возможность расположения военных подразделений в Берегово, Мукачево и Ужгороде.
Министерство обороны рассматривает возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака и губернатора области Геннадия Москаля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в г. Берегово", - говорится в сообщении.
Также на совещании рассмотрели вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.
Кроме того, состоялось и совещание, во время которого обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил и жилья для военнослужащих.
Отметим, о планах восстановить воинскую часть с батальоном численностью около 800 человек в Берегово сообщалось еще в марте. Это вызвало обеспокоенность Будапешта.
Ранее слато известно, что в Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. В связи с этим МИД потребовал от Будапешта разъяснений.
Читайте также: На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
Также Киев возмутила речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о европейских перспективах Украины.
Министерство обороны рассматривает возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака и губернатора области Геннадия Москаля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в г. Берегово", - говорится в сообщении.
Также на совещании рассмотрели вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.
Кроме того, состоялось и совещание, во время которого обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил и жилья для военнослужащих.
Отметим, о планах восстановить воинскую часть с батальоном численностью около 800 человек в Берегово сообщалось еще в марте. Это вызвало обеспокоенность Будапешта.
Ранее слато известно, что в Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. В связи с этим МИД потребовал от Будапешта разъяснений.
Читайте также: На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
Также Киев возмутила речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о европейских перспективах Украины.
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