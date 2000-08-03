Раздел: Украина
В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине.
Венгерский премьер Виктор Орбан, выразив сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о реальном положении вещей, так что по этому поводу Киев не может упрекать Будапешт.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения, сказал он.
Менцер отметил, что, несмотря на "откровенную атаку на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.
"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу", - отметил министр.
Читайте также: В Венгрии проходят массовые протесты
"Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО ", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
Венгерский премьер Виктор Орбан, выразив сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о реальном положении вещей, так что по этому поводу Киев не может упрекать Будапешт.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения, сказал он.
Менцер отметил, что, несмотря на "откровенную атаку на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.
"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу", - отметил министр.
Читайте также: В Венгрии проходят массовые протесты
"Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО ", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
135
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий