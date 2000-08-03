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Раздел: Украина  
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В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана

В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления ОрбанаВенгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан, выразив сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о реальном положении вещей, так что по этому поводу Киев не может упрекать Будапешт.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения, сказал он.

Менцер отметил, что, несмотря на "откровенную атаку на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.

"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу", - отметил министр.

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"Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО ", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
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 Теги: Венгрия, Орбан

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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