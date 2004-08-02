Раздел: Украина
Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
Гражданин РФ попросил Путина обменять его.
Россиянин Алексей Седиков, который осужден в Украине за терроризм, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию Президента РФ, – сообщила Денисова.
Она добавила, что также обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к Советнику Президента РФ, Председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена "один на один".
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На Сенцова, Балуха , Клиха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь, – добавила омбудсмен.
Россиянин Алексей Седиков, который осужден в Украине за терроризм, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию Президента РФ, – сообщила Денисова.
Она добавила, что также обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к Советнику Президента РФ, Председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена "один на один".
Читайте также: Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
На Сенцова, Балуха , Клиха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь, – добавила омбудсмен.
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