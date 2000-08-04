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Раздел: Украина  
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В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам

В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонамЗа семь месяцев полиция раскрыла 39 процентов случаев незаконного завладения транспортными средствами.

В Киеве Национальная полиция проведет учения по противодействию автоугонам. В учениях примут участие патрульные, оперативники уголовного розыска, полиция охраны и диспетчеры центра управления нарядами.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"В течение семи месяцев этого года правоохранители раскрыли 39 процентов от общего количества фактов незаконного завладения транспортными средствами", - заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, раскрытию таких преступлений способствует взаимодействие различных служб, в частности, оперативная передача информации от диспетчера центра управления нарядами до патрульных, розыскников, полицейских и сотрудников других задействованных подразделений.

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По результатам проведенных учений будет создана специальная рабочая группа для выработки эффективного алгоритма действий по выявлению и документированию деятельности злоумышленников, которые совершают незаконные завладения транспортом.
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 Теги: полиция, учения

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Сегодня, 15:38 » Автор: Богдан Процив
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