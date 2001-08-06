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На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек

На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек

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