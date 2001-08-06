Раздел: Украина
На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
При этом на водоемах было спасено 581 человек, в том числе 106 детей.
За минувшие сутки на водоемах Украины погиб 21 человек. Общее количество утонувших с начала года составляет 808 человек, сообщает ГСЧС во вторник, 6 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пятеро из утонувших 6 августа – дети, при чем трое из них утонули в реке Горынь в Ровенской области.
"В селе Бродовское… утонули две сестренки 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из них подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", – говорится в сообщении.
В пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района Хмельницкой области водолазы нашли и извлекли из воды тело погибшего мальчика 2005 г.р., который утонул во время купания без присмотра взрослых.
Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два – в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.
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По данным ГСЧС, сначала года в Украине уже утонуло 808 людей, из них 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей.
За минувшие сутки на водоемах Украины погиб 21 человек. Общее количество утонувших с начала года составляет 808 человек, сообщает ГСЧС во вторник, 6 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пятеро из утонувших 6 августа – дети, при чем трое из них утонули в реке Горынь в Ровенской области.
"В селе Бродовское… утонули две сестренки 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из них подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", – говорится в сообщении.
В пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района Хмельницкой области водолазы нашли и извлекли из воды тело погибшего мальчика 2005 г.р., который утонул во время купания без присмотра взрослых.
Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два – в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.
Читайте также: Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
По данным ГСЧС, сначала года в Украине уже утонуло 808 людей, из них 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей.
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