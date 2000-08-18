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Раздел: Украина  
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На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков

На Донбассе подорвали четыре БМП боевиковВсе четыре машины противника были сконцентрированы в одном месте. Их оперативно обнаружили и точным огнем уничтожили.

Сепаратисты на Донбассе потеряли сразу четыре боевые машины пехоты, которые были сконцентрированы в одном месте. Об этом в среду, 22 августа, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он напомнил, как несколько дней назад уже сообщалось, что в зоне ответственности батальона Айдар в районе поселка Желобок неизвестная "третья сила" накрыла танк сепаратистов, обнаружив технику врага.

"Так вот, в те же дни, немного в стороне, были обнаружены четыре БМП противника. Какой-то умный полководец противника сконцентрировал их в одном месте. Как вариант, их могли сконцентрировать для удара по нашим позициям. БМП были оперативно обнаружены и точным огнем неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре", – написал Мысягин.

По его словам, информация про уничтожение бронетехники противника подтверждена и есть в Генеральном штабе и Штабе ООС.

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Тем временем в Минобороны сообщили, что за последние сутки в районе проведения ООС были уничтожены двое сепаратистов НВФ. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, еще один сепаратист был ранен.
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 Теги: Донбасс, БМП, сепаратисты

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Сегодня, 15:30 » Автор: Алена Шимко
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