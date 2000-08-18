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На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков

На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков

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Сутки на Донбассе: ранены трое военных Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.