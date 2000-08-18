Раздел: Украина
На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
Все четыре машины противника были сконцентрированы в одном месте. Их оперативно обнаружили и точным огнем уничтожили.
Сепаратисты на Донбассе потеряли сразу четыре боевые машины пехоты, которые были сконцентрированы в одном месте. Об этом в среду, 22 августа, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он напомнил, как несколько дней назад уже сообщалось, что в зоне ответственности батальона Айдар в районе поселка Желобок неизвестная "третья сила" накрыла танк сепаратистов, обнаружив технику врага.
"Так вот, в те же дни, немного в стороне, были обнаружены четыре БМП противника. Какой-то умный полководец противника сконцентрировал их в одном месте. Как вариант, их могли сконцентрировать для удара по нашим позициям. БМП были оперативно обнаружены и точным огнем неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре", – написал Мысягин.
По его словам, информация про уничтожение бронетехники противника подтверждена и есть в Генеральном штабе и Штабе ООС.
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Тем временем в Минобороны сообщили, что за последние сутки в районе проведения ООС были уничтожены двое сепаратистов НВФ. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, еще один сепаратист был ранен.
Сепаратисты на Донбассе потеряли сразу четыре боевые машины пехоты, которые были сконцентрированы в одном месте. Об этом в среду, 22 августа, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он напомнил, как несколько дней назад уже сообщалось, что в зоне ответственности батальона Айдар в районе поселка Желобок неизвестная "третья сила" накрыла танк сепаратистов, обнаружив технику врага.
"Так вот, в те же дни, немного в стороне, были обнаружены четыре БМП противника. Какой-то умный полководец противника сконцентрировал их в одном месте. Как вариант, их могли сконцентрировать для удара по нашим позициям. БМП были оперативно обнаружены и точным огнем неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре", – написал Мысягин.
По его словам, информация про уничтожение бронетехники противника подтверждена и есть в Генеральном штабе и Штабе ООС.
Читайте также: В Луганской области подорвали ж/д пути
Тем временем в Минобороны сообщили, что за последние сутки в районе проведения ООС были уничтожены двое сепаратистов НВФ. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, еще один сепаратист был ранен.
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