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Раздел: Украина  
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Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников

Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградниковВ Одесской области в пятницу подожгли виноградники французского винодела Кристофа Лакарена.

Он производит вино в Шабо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.

Как сообщил Лакарен в Facebook в субботу, уже сгорело 20 га виноградников.

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"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - отметил винодел.
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 Теги: Франция, Порошенко, поджог, киноградники, жалоба

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Сегодня, 11:59 » Автор: Алена Шимко
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