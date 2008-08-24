Раздел: Украина
Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»
В Польше проживают и работают примерно миллион украинцев.
Около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка", которая подтверждает принадлежность лица к польскому народу.
Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Не могу сказать точно по состоянию на сегодняшний день сколько "карт поляка" получили украинцы, потому что их не выдает посольство Украины в Польше, а польские консульский службы. Если не ошибаюсь, это где-то около 200 тыс. Можем ли мы этому противодействовать? Если есть граждане Украины польского происхождения, и они хотят признавать свою принадлежность к полякам, то как мы можем этому противодействовать?" - сказал он.
Дещица считает, что большинство украинцев получают "карту поляка" не столько для облегчения получения польского гражданства, сколько для облегчения въезда в страну.
Соответственно посол заявил, что с получением Украиной безвизового режима со странами Европейского Союза количество украинцев, обращающихся за "картой поляка" уменьшается.
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Посол также добавил, что в Польше проживают и работают примерно миллион украинцев. Точных данных по этому поводу нет, поэтому мигрантов считают на основании количества выданных национальных польских виз на трудоустройство или проживание.
Около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка", которая подтверждает принадлежность лица к польскому народу.
Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Не могу сказать точно по состоянию на сегодняшний день сколько "карт поляка" получили украинцы, потому что их не выдает посольство Украины в Польше, а польские консульский службы. Если не ошибаюсь, это где-то около 200 тыс. Можем ли мы этому противодействовать? Если есть граждане Украины польского происхождения, и они хотят признавать свою принадлежность к полякам, то как мы можем этому противодействовать?" - сказал он.
Дещица считает, что большинство украинцев получают "карту поляка" не столько для облегчения получения польского гражданства, сколько для облегчения въезда в страну.
Соответственно посол заявил, что с получением Украиной безвизового режима со странами Европейского Союза количество украинцев, обращающихся за "картой поляка" уменьшается.
Читайте также: На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
Посол также добавил, что в Польше проживают и работают примерно миллион украинцев. Точных данных по этому поводу нет, поэтому мигрантов считают на основании количества выданных национальных польских виз на трудоустройство или проживание.
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