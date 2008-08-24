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Раздел: Украина  
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Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»

Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»В Польше проживают и работают примерно миллион украинцев.

Около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка", которая подтверждает принадлежность лица к польскому народу.

Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Не могу сказать точно по состоянию на сегодняшний день сколько "карт поляка" получили украинцы, потому что их не выдает посольство Украины в Польше, а польские консульский службы. Если не ошибаюсь, это где-то около 200 тыс. Можем ли мы этому противодействовать? Если есть граждане Украины польского происхождения, и они хотят признавать свою принадлежность к полякам, то как мы можем этому противодействовать?" - сказал он.

Дещица считает, что большинство украинцев получают "карту поляка" не столько для облегчения получения польского гражданства, сколько для облегчения въезда в страну.

Соответственно посол заявил, что с получением Украиной безвизового режима со странами Европейского Союза количество украинцев, обращающихся за "картой поляка" уменьшается.

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Посол также добавил, что в Польше проживают и работают примерно миллион украинцев. Точных данных по этому поводу нет, поэтому мигрантов считают на основании количества выданных национальных польских виз на трудоустройство или проживание.
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 Теги: карта поляка, украинцы

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Сегодня, 18:29 » Автор: Богдан Процив
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