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За сутки на Донбассе ранены двое военных

За сутки на Донбассе ранены двое военных

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На Донбассе за сутки погибли двое военных По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены, семь получили ранения.

За сутки на Донбассе уничтожены три боевика С начала среды по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино.

Сутки на Донбассе: ранены трое военных Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.