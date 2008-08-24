Раздел: Украина
За сутки на Донбассе ранены двое военных
По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста уничтожены, еще четверо получили ранения.
За минувшие сутки, 27 августа, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Два бойца получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстреливались позиции Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Луганского, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.
На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского.
На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединского противник применял минометы. Также враг снова использовал танки поблизости Лебединского.
"С начала суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", – добавили в штаба.
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По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения.
За минувшие сутки, 27 августа, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Два бойца получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстреливались позиции Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Луганского, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.
На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского.
На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединского противник применял минометы. Также враг снова использовал танки поблизости Лебединского.
"С начала суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", – добавили в штаба.
Читайте также: На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения.
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