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Раздел: Украина  
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Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков

Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков При обострении ситуации силы ООС открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 28 августа, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе девять раз с применением тяжелого вооружения. Также два раза было нарушено "школьное перемирие". ВСУ не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Противник открывал огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм.

Были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Пивденное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

При обострении ситуации силы ООС открывали огонь для подавления огневых средств противника. По данным украинской разведки, погибли три сепаратиста.

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При этом противник дважды нарушил "школьное перемирие", вступившее в силу в ночь на 29 августа – из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции вблизи Гнутово и Талаковки.
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 Теги: Донбасс, обстрелы

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Сегодня, 09:20 » Автор: Богдан Процив
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