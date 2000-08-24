Раздел: Украина
Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков
При обострении ситуации силы ООС открывали ответный огонь.
За минувшие сутки, 28 августа, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе девять раз с применением тяжелого вооружения. Также два раза было нарушено "школьное перемирие". ВСУ не понесли потерь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Противник открывал огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм.
Были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Пивденное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.
При обострении ситуации силы ООС открывали огонь для подавления огневых средств противника. По данным украинской разведки, погибли три сепаратиста.
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При этом противник дважды нарушил "школьное перемирие", вступившее в силу в ночь на 29 августа – из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции вблизи Гнутово и Талаковки.
За минувшие сутки, 28 августа, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе девять раз с применением тяжелого вооружения. Также два раза было нарушено "школьное перемирие". ВСУ не понесли потерь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Противник открывал огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм.
Были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Пивденное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.
При обострении ситуации силы ООС открывали огонь для подавления огневых средств противника. По данным украинской разведки, погибли три сепаратиста.
Читайте также: В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
При этом противник дважды нарушил "школьное перемирие", вступившее в силу в ночь на 29 августа – из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции вблизи Гнутово и Талаковки.
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