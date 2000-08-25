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Раздел: Украина  
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На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школ

На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школВ первые классы на подконтрольной Украине территории пойдут 17800 детей.

10 заведений общего среднего образования в Донецкой области приостановили работу из-за приближения к зоне боевых действий. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць.

Он отметил, что в первый день учебного года четыре капитально отремонтированные опорные школы откроются в Угледаре, Доброполье, Константиновке и Мариуполе. Сейчас реконструируют еще 12 учебных заведений.

"В целом на подконтрольной Украине территории в Донецкой области откроется 522 учреждения общего среднего образования, где будут учиться 160 тыс. детей, в том числе 8800 - временно перемещенных из оккупированной территории. В первый класс придут 17800 первоклассников, 17600 из них будут учиться на украинском языке" , - отметил Куць.

Сейчас в "серой" зоне, находящейся на линии разграничения, размещено 113 учебных заведений: 53 детсада, 54 школы, 6 училищ и школа-интернат. В них обучается 15303 ребенка.

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"Из-за приближения к зоне боевых действий приостановлена работа 10 заведений общего среднего образования: три - в Волновахском районе, по два - в Авдеевке, Марьинском, Ясиноватском районах, а также Марьинская школа-интернат областной коммунальной собственности", - подытожил Куць.
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 Теги: школы, Донбасс

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Сегодня, 11:17 » Автор: Богдан Процив
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