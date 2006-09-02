На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист

По версии росТВ, Захарченко взорвали в безымянном ресторане.



Журналист Аркадий Бабченко заявил, что большинство российских каналов не смогли "выдавить" из себя название кафе, в котором подорвали главаря "ДНР" Александра Захарченко - "Сепар".



По версии росТВ, террориста убили в безымянном ресторане в центре Донецка, написал Бабченко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание



"А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия", - потроллил Бабченко телеканалы РФ.



Как сообщалось, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Его похоронили 2 сентября.



Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.



В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.



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В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Журналист Аркадий Бабченко заявил, что большинство российских каналов не смогли "выдавить" из себя название кафе, в котором подорвали главаря "ДНР" Александра Захарченко - "Сепар".По версии росТВ, террориста убили в безымянном ресторане в центре Донецка, написал Бабченко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан "А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия", - потроллил Бабченко телеканалы РФ.Как сообщалось, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Его похоронили 2 сентября.Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.



