Раздел: Украина
В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
Состоится предоставление украинским подразделениям значительного количества противотанковых комплексов "Стугна".
В ближайшее время украинская армия пополнится большим количеством противотанковых средств обороны, что прекрасно поднимет имидж украинской оборонной промышленности.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт Сергей Згурец.
"В ближайшее время состоится предоставление украинским подразделениям значительного количества противотанковых комплексов "Стугна", поэтому насыщенность противотанковыми средствами украинского производства существенно возрастет. Потенциал, который на сегодня имеет КБ "Луч" – изготовление управляемых ракет для танков и противотанковых ракетных комплексов для сухопутных войск различной дальности, создание комплекса "Ольха" и крылатой ракеты "Нептун" – как раз достаточно хорошо демонстрирует потенциал нашей оборонной промышленности. Это показывает, что люди, которые отвечают за определенные направления работы, действительно болеют за ту зону ответственности, от которой зависит безопасность Украины", - рассказал он.
Что касается поставок Javelin в Украину, то этим удалось показать, что США и дальше будет поддерживать Украину в поставках вооружения.
"С политической точки зрения они являются определенным сигналом для ряда европейских стран о том, что США будут поддерживать Украину в поставках высокотехнологичных образцов. Если раньше это были радиостанции, системы артиллерийской разведки, то дальше мы получили Javelin, которые постепенно усиливают динамику углубления военно-технического сотрудничества и помощи со стороны Соединенных Штатов", - пояснил Згурец.
В тоже время нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что использование этих комплексов несет высокую вероятность поражения бронетехники на поле боя, учитывая современную систему наведения.
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"Практическая составляющая заключается в том, что Javelin обеспечивают высокую вероятность поражения бронетехники на поле боя, учитывая современную систему наведения. И перед тем, как получить их, часть украинских военных прошла обучение с американскими инструкторами, а потом эту технику освоили на наших полигонах. Есть определенные подразделения, которые будут пользоваться Javelin в случае реальной опасности или применения бронетехники со стороны Российской Федерации", - отметил эксперт.
В ближайшее время украинская армия пополнится большим количеством противотанковых средств обороны, что прекрасно поднимет имидж украинской оборонной промышленности.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт Сергей Згурец.
"В ближайшее время состоится предоставление украинским подразделениям значительного количества противотанковых комплексов "Стугна", поэтому насыщенность противотанковыми средствами украинского производства существенно возрастет. Потенциал, который на сегодня имеет КБ "Луч" – изготовление управляемых ракет для танков и противотанковых ракетных комплексов для сухопутных войск различной дальности, создание комплекса "Ольха" и крылатой ракеты "Нептун" – как раз достаточно хорошо демонстрирует потенциал нашей оборонной промышленности. Это показывает, что люди, которые отвечают за определенные направления работы, действительно болеют за ту зону ответственности, от которой зависит безопасность Украины", - рассказал он.
Что касается поставок Javelin в Украину, то этим удалось показать, что США и дальше будет поддерживать Украину в поставках вооружения.
"С политической точки зрения они являются определенным сигналом для ряда европейских стран о том, что США будут поддерживать Украину в поставках высокотехнологичных образцов. Если раньше это были радиостанции, системы артиллерийской разведки, то дальше мы получили Javelin, которые постепенно усиливают динамику углубления военно-технического сотрудничества и помощи со стороны Соединенных Штатов", - пояснил Згурец.
В тоже время нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что использование этих комплексов несет высокую вероятность поражения бронетехники на поле боя, учитывая современную систему наведения.
Читайте также: Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
"Практическая составляющая заключается в том, что Javelin обеспечивают высокую вероятность поражения бронетехники на поле боя, учитывая современную систему наведения. И перед тем, как получить их, часть украинских военных прошла обучение с американскими инструкторами, а потом эту технику освоили на наших полигонах. Есть определенные подразделения, которые будут пользоваться Javelin в случае реальной опасности или применения бронетехники со стороны Российской Федерации", - отметил эксперт.
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