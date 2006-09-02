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Раздел: Украина  
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Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября

Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентябряБоевики ни разу не применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на четверг, 6 сентября.

Как сообщает министерство, наибольшую огневую активность боевики проявляли на донецком направлении под Водяным и Гнутово, а также Чермалыком и Лебединским. Также огонь велся под Опытным, Широкиным, Песками, Красногоровкой, Павлополем и Марьинкой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

На луганском направлении были обстреляны Золотое, Крымское, Новотошковское, Станица Луганская, Новгородское, Шумы и Сизое.

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Всего боевики провели 31 обстрел. Запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось. Объединенные силы 9 раз открывали огонь в ответ.

Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
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 Теги: карта ООС, война

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Сегодня, 16:09 » Автор: Богдан Процив
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