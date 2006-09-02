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В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей в Киеве

В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей в Киеве

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