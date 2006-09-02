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Раздел: Украина  
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В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей в Киеве

В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей в КиевеКонстантинопольского патриарха обвинили в грубом вторжении на каноническую территорию Московского патриархата.

Назначение Вселенским патриархатом своих представителей в Киеве является грубым вторжением на территорию РПЦ и не останется без ответа, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главред.

"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - подчеркнул он.

Легойда также добавил, что такие действия Вселенского патриархата "не могут остаться без ответа", пишет "Интерфакс".

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

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Как известно, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.
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 Теги: патриархат, РПЦ

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Сегодня, 20:51 » Автор: Татьяна Ларина
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