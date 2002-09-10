Раздел: Украина
В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
Текущая ситуация с анализом воздуха в норме, заявил представитель президента Украины в Крыму.
Ситуация в аннексированном Армянске нормализовалась, вредных веществ не обнаружено. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Текущая ситуация с анализом воздуха в норме, но это не означает, что у нас прекращается мониторинг, он будет продолжаться. Так же будет продолжаться исследование состояния лиц, которые обращались за медицинской помощью", - сказал он.
Бабин отметил, что в ближайшее время крымчанам будет предоставлена памятка с инструкцией, что делать в подобных случаях.
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"Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий", - добавил он.
Ситуация в аннексированном Армянске нормализовалась, вредных веществ не обнаружено. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Текущая ситуация с анализом воздуха в норме, но это не означает, что у нас прекращается мониторинг, он будет продолжаться. Так же будет продолжаться исследование состояния лиц, которые обращались за медицинской помощью", - сказал он.
Бабин отметил, что в ближайшее время крымчанам будет предоставлена памятка с инструкцией, что делать в подобных случаях.
Читайте также: Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
"Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий", - добавил он.
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