» » В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
Раздел: Украина  
0

В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе

В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухеТекущая ситуация с анализом воздуха в норме, заявил представитель президента Украины в Крыму.

Ситуация в аннексированном Армянске нормализовалась, вредных веществ не обнаружено. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"Текущая ситуация с анализом воздуха в норме, но это не означает, что у нас прекращается мониторинг, он будет продолжаться. Так же будет продолжаться исследование состояния лиц, которые обращались за медицинской помощью", - сказал он.

Бабин отметил, что в ближайшее время крымчанам будет предоставлена ​​памятка с инструкцией, что делать в подобных случаях.

Читайте также: Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку

"Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий", - добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Армянск, воздух

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:21 » Автор: Богдан Процив
     85
     0

Похожие новости по теме

Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку

В город начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан» В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»

На заводе произошли выбросы вредных веществ.

Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться

В Крыму сохраняется высокая концентрация диоксида серы.

Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН

Ситуация в Армянске не опасна для жителей прилегающих к полуострову территорий, но пограничникам выдали средства спецзащиты.

Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым

Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" не стоит больше содержать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх