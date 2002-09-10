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Раздел: Украина  
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В Сети опубликовали снимок могилы Захарченко

В Сети опубликовали снимок могилы ЗахарченкоГлаваря "ДНР" похоронили на отшибе.

Убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко похоронили на отшибе кладбища в оккупированном Донецке.

Об этом в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан. "Могила Захарченко. Что-то его совсем на отшибе каком-то похоронили. Обычно бездомных хоронят в таких местах", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

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В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.
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 Теги: Захарченко, могила

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Сегодня, 11:09 » Автор: Богдан Процив
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