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Раздел: Украина  
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В зоне ООС погиб украинский волонтер

В зоне ООС погиб украинский волонтерПогибший за четыре года совершил около сотни поездок с гуманитарной помощью на передовую.

На Донбассе в понедельник, 10 сентября, погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лилея Ивасик, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Она отметила, что погибший был уроженцем Винницы.

"С 2014 Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.

Напомним, в сводке штаба ООС сообщалось об одном погибшем 10 сентября бойце ВСУ.

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Сегодня также сообщалось об одном раненом на Донбассе бойце. Военного эвакуировали в медицинское учреждение.
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 Теги: волонтер, Донбасс

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Сегодня, 15:34 » Автор: Богдан Процив
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