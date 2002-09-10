Раздел: Украина
В зоне ООС погиб украинский волонтер
Погибший за четыре года совершил около сотни поездок с гуманитарной помощью на передовую.
На Донбассе в понедельник, 10 сентября, погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лилея Ивасик, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Она отметила, что погибший был уроженцем Винницы.
"С 2014 Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.
Напомним, в сводке штаба ООС сообщалось об одном погибшем 10 сентября бойце ВСУ.
Читайте также: На Донбассе пострадал украинский военный
Сегодня также сообщалось об одном раненом на Донбассе бойце. Военного эвакуировали в медицинское учреждение.
На Донбассе в понедельник, 10 сентября, погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лилея Ивасик, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Она отметила, что погибший был уроженцем Винницы.
"С 2014 Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.
Напомним, в сводке штаба ООС сообщалось об одном погибшем 10 сентября бойце ВСУ.
Читайте также: На Донбассе пострадал украинский военный
Сегодня также сообщалось об одном раненом на Донбассе бойце. Военного эвакуировали в медицинское учреждение.
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