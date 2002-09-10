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Раздел: Украина  
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В Борисполе задержали боевика ИГИЛ

В Борисполе задержали боевика ИГИЛНа 29-летнего таджика при пограничном контроле сработала база данных Интерпола - он воевал в Сирии за террористов Исламское государство.

В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Таджикистана - его, как выяснилось при проверке, разыскивает Интерпол за участие в террористической организации Исламское государство. Об этом инциденте сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Произошло это во время оформления пассажиров одного из рейсов, который прибыл в пункт пропуска "Борисполь" (терминал D).

"29-летний гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за осуществление террористической деятельности", - говорится в сообщении.

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По данным Интерпола, этот мужчина в 2016 году прибыл в Сирию, где впоследствии прошел обучение в террористическом военном лагере и "стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации".
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 Теги: Исламское государство, террорист, Борисполь

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Сегодня, 16:12 » Автор: Богдан Процив
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