Раздел: Украина
Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе.
По данным украинской разведки, в течение суток двух сепаратистов уничтожили, еще троих ранили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За минувшие сутки, 14 сентября, подразделения сепаратистов 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 15 сентября.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в штабе.
В частности, были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино. Возле Чермалыка и Водяного применялись минометы калибра 82-мм. Также возле Чермалыка открывался огонь из вооружения БМП.
По данным украинской разведки, в течение суток двух сепаратистов уничтожили, еще троих ранили.
Читайте также: Ситуация накаляется: на Донбассе возросло количество обстрелов
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. По защитникам опорных пунктов на мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82-мм. Потерь среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.
По данным украинской разведки, в течение суток двух сепаратистов уничтожили, еще троих ранили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За минувшие сутки, 14 сентября, подразделения сепаратистов 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 15 сентября.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в штабе.
В частности, были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино. Возле Чермалыка и Водяного применялись минометы калибра 82-мм. Также возле Чермалыка открывался огонь из вооружения БМП.
По данным украинской разведки, в течение суток двух сепаратистов уничтожили, еще троих ранили.
Читайте также: Ситуация накаляется: на Донбассе возросло количество обстрелов
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. По защитникам опорных пунктов на мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82-мм. Потерь среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.
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