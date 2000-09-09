Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет

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Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала этих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.