Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и Венгрии

В НАТО не отрицают важности Украины.



В НАТО знают о разногласиях Украины и Венгрии и надеются на то, что стороны решат свои двусторонние вопросы. Об этом 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



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Генсек Альянса подчеркнул, что Украина является важным партнером для НАТО. При этом он добавил, что Венгрия - ценный член НАТО и вносит важный многосторонний вклад в общую безопасность. Столтенберг надеется, что споры между двумя странами будут решены путем диалога.



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"Мы, как и раньше, оказываем поддержку Украине. Президент Украины Петр Порошенко участвовал во встрече верхушки НАТО в июле, мы проводим регулярные встречи с правительством в Киеве и предоставляем практическую политическую помощь Украине”, - сказал он.



Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого в сентябре 2017 года Верховной Радой закона "Об образовании". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В НАТО знают о разногласиях Украины и Венгрии и надеются на то, что стороны решат свои двусторонние вопросы. Об этом 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua Генсек Альянса подчеркнул, что Украина является важным партнером для НАТО. При этом он добавил, что Венгрия - ценный член НАТО и вносит важный многосторонний вклад в общую безопасность. Столтенберг надеется, что споры между двумя странами будут решены путем диалога."Мы, как и раньше, оказываем поддержку Украине. Президент Украины Петр Порошенко участвовал во встрече верхушки НАТО в июле, мы проводим регулярные встречи с правительством в Киеве и предоставляем практическую политическую помощь Украине”, - сказал он.Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого в сентябре 2017 года Верховной Радой закона "Об образовании".





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