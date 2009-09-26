Раздел: Украина
Путина обвинили в копировании Гитлера
Уже не первый раз сравнивают этих диктаторов.
Политолог и публицист Андрей Пионтковский провел параллель между так называемой «Крымской речью» президента РФ Владимира Путина и речью Гитлера в Рейхстаге после присоединения Судет (части территории Чехословацкой республики в 1938 году) к Рейху.
«Помните эйфорическую атмосферу весны 2014-го года? Когда в Новороссию собирались нарезать 8-10 украинских областей не сегодня-завтра … Была знаменитая «Крымская речь» Путина, которую я называю «Судетской» - сказал политолог.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.
Пионтковский рассказал, что у него сложилось впечатление впечатление, будто «ленивый спичрайтер просто перевел с немецкого … взял речь Гитлера в Рейхстаге после присоединения Судет».
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Свои выводы политолог основывает на появлении совершенно новых словесных оборотов, которые до того не были присущи «нашему политическому дискурсу».
Речь идет о таких выраженияхкак «разобщенная нация», «воссоединение русских земель» и «национал-предатели» - выражение, взятое из речи Гитлера после присоединения Судет.
Пионтковский добавил, что внешняя политика России напоминает ему гитлеровскую политику.
«Концепция разобщенной нации, концепция «Русского мира», - сказал политолог.
Политолог и публицист Андрей Пионтковский провел параллель между так называемой «Крымской речью» президента РФ Владимира Путина и речью Гитлера в Рейхстаге после присоединения Судет (части территории Чехословацкой республики в 1938 году) к Рейху.
«Помните эйфорическую атмосферу весны 2014-го года? Когда в Новороссию собирались нарезать 8-10 украинских областей не сегодня-завтра … Была знаменитая «Крымская речь» Путина, которую я называю «Судетской» - сказал политолог.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.
Пионтковский рассказал, что у него сложилось впечатление впечатление, будто «ленивый спичрайтер просто перевел с немецкого … взял речь Гитлера в Рейхстаге после присоединения Судет».
Читайте также: Xiaomi обвинили в копировании
Свои выводы политолог основывает на появлении совершенно новых словесных оборотов, которые до того не были присущи «нашему политическому дискурсу».
Речь идет о таких выраженияхкак «разобщенная нация», «воссоединение русских земель» и «национал-предатели» - выражение, взятое из речи Гитлера после присоединения Судет.
Пионтковский добавил, что внешняя политика России напоминает ему гитлеровскую политику.
«Концепция разобщенной нации, концепция «Русского мира», - сказал политолог.
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