Раздел: Украина
Литва вводит санкции против России
Литва активно поддерживает Украину на международном поле.
МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море. Об этом сегодня сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также – представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.
Читайте также: Украина вводит масштабные санкции против РФ. Видео
Также отмечается, что МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России. Таким образом, Литва становится первым государством ЕС, которое начало процесс введения санкций в связи с конфликтом в Керченском проливе.
МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море. Об этом сегодня сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также – представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.
Читайте также: Украина вводит масштабные санкции против РФ. Видео
Также отмечается, что МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России. Таким образом, Литва становится первым государством ЕС, которое начало процесс введения санкций в связи с конфликтом в Керченском проливе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
130
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
- Украина усилила границу с Россией штурмовиками
- Забавные коты, дарящие лишь позитивные эмоции
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
Оставьте свой комментарий