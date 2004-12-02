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Раздел: Украина  
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Литва вводит санкции против России

Литва вводит санкции против РоссииЛитва активно поддерживает Украину на международном поле.

МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море. Об этом сегодня сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также – представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.

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Также отмечается, что МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России. Таким образом, Литва становится первым государством ЕС, которое начало процесс введения санкций в связи с конфликтом в Керченском проливе.
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 Теги: Литва, санкции, Россия

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Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
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