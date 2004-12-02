Раздел: Украина
Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
Абонентов мобильной связи в Украине сейчас насчитывается около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.
Государственная служба статистики опубликовала данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"44,83 миллиона - население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей пожилого возраста вместе с младенцами, жителями аннексированного Крыма и ОРДЛО. В 2013 году нас было 45,426 млн человек - такая динамика", - говорится в сообщении.
В то же время абонентов мобильной связи, по данным Госстата, на сегодняшний день насчитывается около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше.
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"Главная причина - большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри своей сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки или одна на три карты - дело вкуса", - пишет издание.
Государственная служба статистики опубликовала данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"44,83 миллиона - население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей пожилого возраста вместе с младенцами, жителями аннексированного Крыма и ОРДЛО. В 2013 году нас было 45,426 млн человек - такая динамика", - говорится в сообщении.
В то же время абонентов мобильной связи, по данным Госстата, на сегодняшний день насчитывается около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше.
Читайте также: Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
"Главная причина - большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри своей сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки или одна на три карты - дело вкуса", - пишет издание.
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