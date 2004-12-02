Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения

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Представитель властей города Яремче, который расположен в Ивано-Франковской области, сообщил о том ,что, по требованию жителей города, было принято решение демонтировать вышки мобильной связи. В связи с этим, город остался без сети мобильных операторов МТС и Киевстар. Юрий Бодоряк рассказал о том, что около полугода назад