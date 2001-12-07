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Раздел: Украина  
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В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО Град

В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО ГрадПо данным ОБСЕ, инцидент произошел в Киевском районе Донецка.

7 декабря в Киевском районе временно оккупированного Донецка наблюдатели зафиксировали неразорвавшийся снаряд, застрявший в асфальте. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По оценке, это была хвостовая часть ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм).

"На улице Стратонавтов в Киевском районе Донецка члены патруля миссии впервые видели самодельный предупредительный знак о минной опасности, изготовленный из деревянного столбика, к верхней части которого был прикреплен кусок красной ткани", - отметили в пресс-службе.

В жилом микрорайоне Киевского района Донецка, на улице Авдеевской, команда миссии впервые видела четыре неразорвавшихся боеприпаса, застрявших в земле. По оценке СММ, это были секции двигателей ракет РСЗО Град.

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С вечера 8 до вечера 9 декабря в Донецкой и Луганской областях миссия констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками.
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 Теги: Донецк, снаряд

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Сегодня, 09:57 » Автор: Богдан Процив
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