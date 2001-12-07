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Раздел: Украина  
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Боевики повредили водопровод в Луганской области

Боевики повредили водопровод в Луганской областиНа данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.

В Луганской области в результате обстрела сепаратистов поврежден водопровод, что привело к прекращению водоснабжения в Золотом. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня в результате обстрела г. Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к вытеканию воды в объеме более чем 2000 м.куб./час. Город Золотое остался без водоснабжения, с. Катериновка - без электропитания", - написал он.

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Кроме того, Клименко отметил, что подача воды прекращена и на оккупированные территории. На данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.
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 Теги: боевики, водопровод

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Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
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