Раздел: Украина
Боевики повредили водопровод в Луганской области
На данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.
В Луганской области в результате обстрела сепаратистов поврежден водопровод, что привело к прекращению водоснабжения в Золотом. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сегодня в результате обстрела г. Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к вытеканию воды в объеме более чем 2000 м.куб./час. Город Золотое остался без водоснабжения, с. Катериновка - без электропитания", - написал он.
Читайте также: На Закарпатье произошла утечка нефти
Кроме того, Клименко отметил, что подача воды прекращена и на оккупированные территории. На данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.
В Луганской области в результате обстрела сепаратистов поврежден водопровод, что привело к прекращению водоснабжения в Золотом. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сегодня в результате обстрела г. Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к вытеканию воды в объеме более чем 2000 м.куб./час. Город Золотое остался без водоснабжения, с. Катериновка - без электропитания", - написал он.
Читайте также: На Закарпатье произошла утечка нефти
Кроме того, Клименко отметил, что подача воды прекращена и на оккупированные территории. На данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
80
0
Также советуем посмотреть
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
- Сеть покорил теленок размером с кошку
- На Закарпатье произошла утечка нефти
- Так было угодно Богу
- Кот-качок стал героем забавного мема
- Боты заняты разогревом ситуации во Франции
- В Одессе медуниверситет закроется до весны
- «Укравтодор» сообщил о ситуации на основных дорогах
- Обезьяны устроили бедлам в правительственном квартале
- Стражденним по Росії треба купувати квиток
- Известный художник показал, куда Путин ведет Россию
- Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
- Каждый из украинцев отдает государству половину заработанного
- Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
- Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»
- В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО Град
- Жила долго, но Путина не пережила
- Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
Оставьте свой комментарий