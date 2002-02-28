Раздел: Украина
Мужчине удалось освободиться из двухлетнего плена на Донбассе
Мужчина 1992 года рождения вышел из двухлетнего плена сепаратистов, принуждавших его к рабскому труду на Донбассе.
Украинцу удалось освободиться из двухлетнего плена сепаратистов, принуждавших мужчину к рабскому труду в неподконтрольном Донецке и на территории области. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в пятницу, 1 марта, УНН.
По данным агентства, мужчина 1992 года рождения попал в плен в феврале 2015 года.
"До конца 2017 года его удерживали в рабстве, постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду. Вероятно, злоумышленники принадлежат к группировке сепаратистов "ДНР"", - информирует издание.
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Также известно, что мужчине удалось освободиться. Сейчас полиция Херсонской области начала досудебное расследование по статье торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.
Украинцу удалось освободиться из двухлетнего плена сепаратистов, принуждавших мужчину к рабскому труду в неподконтрольном Донецке и на территории области. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в пятницу, 1 марта, УНН.
По данным агентства, мужчина 1992 года рождения попал в плен в феврале 2015 года.
"До конца 2017 года его удерживали в рабстве, постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду. Вероятно, злоумышленники принадлежат к группировке сепаратистов "ДНР"", - информирует издание.
Читайте также: В лесу Донбасса подорвались трое мужчин
Также известно, что мужчине удалось освободиться. Сейчас полиция Херсонской области начала досудебное расследование по статье торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.
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