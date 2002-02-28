» » Луценко анонсировал вручение подозрений «виновным» в хищении в оборонке
Раздел: Украина  
0

Луценко анонсировал вручение подозрений «виновным» в хищении в оборонке

Луценко анонсировал вручение подозрений «виновным» в хищении в оборонкеПо словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

Луценко отметил, что контрабанду военных запчастей для украинской техники из России во время войны считает приемлемой. По словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.

Читайте также: Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в Донбассе

"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И, собственно, это предприятие будет предметом подозрения", - заявил Луценко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луценко, оборонка, подозрение

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:41 » Автор: Богдан Процив
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх