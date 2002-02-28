Раздел: Украина
Луценко анонсировал вручение подозрений «виновным» в хищении в оборонке
По словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".
Луценко отметил, что контрабанду военных запчастей для украинской техники из России во время войны считает приемлемой. По словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.
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"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И, собственно, это предприятие будет предметом подозрения", - заявил Луценко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".
Луценко отметил, что контрабанду военных запчастей для украинской техники из России во время войны считает приемлемой. По словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.
Читайте также: Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в Донбассе
"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И, собственно, это предприятие будет предметом подозрения", - заявил Луценко.
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