Раздел: Авто
Названы области Украины с наибольшим количеством электромобилей
Общее количество зарегистрированных авто на электрической тяге - менее 6000.
По данным агентства IRS Group, по состоянию на 1 январе 2018 года на учете в МВД стояло 5 688 электрокаров. Еще 188 авто было зарегистрировано к февралю (данные «Укравторпом»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Больше всего электромобилей «прописано» в Киевской области, на долю которой приходится почти треть зарегистрированных в стране электрокаров.
На втором месте – Одесская область. Здесь «обитает» чуть более 17% электрокаров Украины.
Еще один регион скопления автомобилей на электрической тяге – Харьковская область, где числится примерно 15% «зеленых» авто.
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Остальные области пока существенно отстают от тройки лидеров.
По данным агентства IRS Group, по состоянию на 1 январе 2018 года на учете в МВД стояло 5 688 электрокаров. Еще 188 авто было зарегистрировано к февралю (данные «Укравторпом»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Больше всего электромобилей «прописано» в Киевской области, на долю которой приходится почти треть зарегистрированных в стране электрокаров.
На втором месте – Одесская область. Здесь «обитает» чуть более 17% электрокаров Украины.
Еще один регион скопления автомобилей на электрической тяге – Харьковская область, где числится примерно 15% «зеленых» авто.
Читайте также: Kia уже в феврале обещает выпустить доступную модель кроссовера
Остальные области пока существенно отстают от тройки лидеров.
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