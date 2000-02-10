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Раздел: Авто  
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Названы области Украины с наибольшим количеством электромобилей

Названы области Украины с наибольшим количеством электромобилей Общее количество зарегистрированных авто на электрической тяге - менее 6000.

По данным агентства IRS Group, по состоянию на 1 январе 2018 года на учете в МВД стояло 5 688 электрокаров. Еще 188 авто было зарегистрировано к февралю (данные «Укравторпом»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Больше всего электромобилей «прописано» в Киевской области, на долю которой приходится почти треть зарегистрированных в стране электрокаров.

На втором месте – Одесская область. Здесь «обитает» чуть более 17% электрокаров Украины.

Еще один регион скопления автомобилей на электрической тяге – Харьковская область, где числится примерно 15% «зеленых» авто.

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Остальные области пока существенно отстают от тройки лидеров.

Названы области Украины с наибольшим количеством электромобилей
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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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