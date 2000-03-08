Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей

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Уже с первого сентября импортеры и производители машин должны будут оплачивать утилизационный сбор. Согласно законодательству производители имеют возможность избежать этого сбора, при условии, что будут согласованы утилизационные центры, но к началу сентября они уже не успевают, а это значит, что придется все-таки платить.