Раздел: Авто
Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей
Нельзя в угоду кому-то нарушать Конституцию, считает эксперт.
Глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко заявил, что предоставление льгот отдельной категории населения противоречит Конституции Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
В случае, если государство предоставит владельцам автомобилей на иностранных номерах льготы по растаможке автомобилей, это будет незаконно. Об этом заявил глава Ассоциации авто импортеров ВААИД Олег Назаренко в интервью «Обозревателю».
"Я категорический противник любого упрощения только для" евроблях ". Есть Конституция, за ней все люди равны", - подчеркнул эксперт.
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По мнению Назаренко, уменьшить или отменить налоги на импорт автомобилей необходимо для всех украинцев.
Глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко заявил, что предоставление льгот отдельной категории населения противоречит Конституции Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
В случае, если государство предоставит владельцам автомобилей на иностранных номерах льготы по растаможке автомобилей, это будет незаконно. Об этом заявил глава Ассоциации авто импортеров ВААИД Олег Назаренко в интервью «Обозревателю».
"Я категорический противник любого упрощения только для" евроблях ". Есть Конституция, за ней все люди равны", - подчеркнул эксперт.
Читайте также: Эксперт рассказал, что ждет конфискованные автомобили с иностранными номерами
По мнению Назаренко, уменьшить или отменить налоги на импорт автомобилей необходимо для всех украинцев.
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