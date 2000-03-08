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Раздел: Авто  
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Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей

Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилейНельзя в угоду кому-то нарушать Конституцию, считает эксперт.

Глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко заявил, что предоставление льгот отдельной категории населения противоречит Конституции Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

В случае, если государство предоставит владельцам автомобилей на иностранных номерах льготы по растаможке автомобилей, это будет незаконно. Об этом заявил глава Ассоциации авто импортеров ВААИД Олег Назаренко в интервью «Обозревателю».

"Я категорический противник любого упрощения только для" евроблях ". Есть Конституция, за ней все люди равны", - подчеркнул эксперт.

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По мнению Назаренко, уменьшить или отменить налоги на импорт автомобилей необходимо для всех украинцев.
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 Теги: евробляхи, авто, номера

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Сегодня, 20:35 » Автор: Едгар Букмирза
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