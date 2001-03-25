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Раздел: Авто  
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Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов

Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов Продажи автомобиля начнутся в конце этого года.

Презентация новой версии Bugatti Chiron с приставкой Sport пройдет в рамках международного автосалона в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Европейские покупатели уже смогли оценить версию для местного рынка на автосалоне в Женеве.

По сообщению зарубежных информационных изданий, американская версия суперкара обойдется покупателям в 3,26 млн долларов. На данный момент можно оформить предварительный заказ, а продажи новинки стартуют в США в конце года.

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Что же касается технических характеристик, то под капот гиперкара устанавливается двигатель W16, способный развить 1 500 л.с. мощности. Версия Sport стала легче обычного Chiron и при этом получила доработанное шасси.
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 Теги: Bugatti, суперкар

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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